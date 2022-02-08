Стартовали квалификационные забеги в лыжной спринтерской гонке свободным стилем на Зимних Олимпийских играх в Пекине. Соревнования проходят в кластере Чжанцзякоу в нескольких часах езды от Пекина.

Прямую трансляцию гонки можно посмотреть здесь.

От сборной России в этой гонке выступят трое спортсменов: Сергей Устюгов, Артем Мальцев и Александр Терентьев. Также в гонке должен был бежать Александр Большунов, однако он отказался от этого старта, чтобы поберечь силы для дальнейших выступлений.

Замену Большунову не выставили, Россия будет бежать в усеченном представительстве.

Главным фаворитом гонки является норвежский лыжник Йоханнес Клэбо — действующий чемпион мира и олимпийский чемпион в этом виде программы.