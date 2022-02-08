Российский сноубордист, двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд объявил о решении завершить спортивную карьеру.

Слова Уайлда цитирует телеграм-канал «Матч ТВ. Только Новости». Спортсмен отметил по-русски, что ему трудно подобрать слова, их не так много.

«Хочу сказать огромные слова благодарности людям, которые поверили в меня. Я говорил, что если завоюю медаль сейчас, то закончу выступления. Медаль есть», — сказал Уайлд.

Напомним, ранее Вик Уайлд завоевал бронзовую медаль в дисциплине «параллельный гигантский слалом» на Олимпийских играх в Пекине. В финальном заезде за бронзу он опередил представителя Италии Роланда Фишналлера. На Играх в Сочи-2014 Уайлд сумел завоевать два золота — в параллельном слаломе и в параллельном гигантском слаломе.