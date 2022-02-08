Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин высказался о прокатах российских одиночников в короткой программе на Зимних Олимпийских Играх в Пекине.

Слова Жулина цитирует портал Metaratings. Тренер считает, что первая тройка у мужчин уже ясна, поскольку лидеры откатались очень круто. «Кондратюк отдал все силы в командном и сегодня просто сил не хватило. Я очень рад, что Марк стал олимпийским чемпионом», — отметил Жулин, добавив, что Кондратюк сделал огромнейший вклад в общую победу сборной России.

«Женя Семененко молодчина, хорошее выступление. У Мозалева не сложился прокат. Понятно, что он расстроен, но такое тоже бывает», – сказал Жулин.

Напомним, после короткой программы в личном турнире Евгений Семененко идет 7-м, Марк Кондратюк — 15-й, Андрей Мозалев — 23-й.