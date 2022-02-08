На лыжном стадионе в Чжанцзякоу завершилась квалификация мужской спринтерской гонки свободным стилем в рамках Зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 года.

Квалификацию выиграл французский лыжник Люка Шанава, Сергей Устюгов уступил ему 1,48 секунды и стал вторым. За ним на третьей позиции расположился норвежский лыжник Йоханнес Клэбо (отставание — 1,71 секунды).

Также в топ-30 смогли пробиться два других российских лыжника — Александр Терентьев и Артём Мальцев. Терентьев показал 12-е время отбора, Мальцев — 10-е.

Александр Большунов отказался от участия в спринте, чтобы поберечь силы для следующих дисциплин по графику.

Старт четвертьфинальных забегов назначен на 13:30 по московскому времени, сначала будут проходить женские забеги, потом мужские.