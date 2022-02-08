Ийво Нисканен, двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, прокомментировал решение российского спортсмена Александра Большунова пропустить спринт на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Думаю, Большунов вышел бы на спринт только в случае, если счёл бы это целесообразным. В пятницу в Пекине пройдёт гонка (15 км с раздельным стартом), на которую, как я понимаю, он делает ставку. Всё рассчитано таким образом, чтобы не рисковать перед разделкой», — приводит слова Нисканена Ilta-Sanomat.

О решении пропустить спринт сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко. Лыжнику тяжело дался скиатлон, проходивший на высоте, процесс восстановления занимает больше обычного. По словам Бородавко, пропуск гонки является совместным решением.

Напомним, 6 февраля, российский лыжник Большунов завоевал золото в скиатлоне на дистанции 30 километров. Финн Ийво Нисканен принес своей олимпийской сборной бронзовую медаль.

XXIV зимние Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Автор — Дарья Гаврилова