Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе выиграл индивидуальную гонку на Зимних Олимпийских Играх в Пекине.

Спортсмен сделал два промаха и пробежал дистанцию за 48 минут и 47,4 секунды. На втором месте — представитель сборной Белоруссии Антон Смольский, при отсутствии промахов он проиграл 14,8 секунды.

На третьем месте — норвежец Йоханнес Бё, он промахнулся дважды и уступил лидеру 31,1 секунды. В шаге от подиума остановился Максим Цветков, норвежцу он проиграл чуть более трех секунд, промахнувшись последним выстрелом.

На 10-м месте — Александр Логинов (3 промаха, отставание более полутора минут), на 11-м — Эдуард Латыпов (также три промаха, почти две с половиной минуты отставания). Карим Халили расположился на 30-й позиции.