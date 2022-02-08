Российский биатлонист Максим Цветков отреагировал на свое выступление в индивидуальной гонке на Зимних Олимпийских играх в Пекине. Спортсмен стал 4-м, финишировав в трех секундах от медали.

Слова Цветкова цитирует телеграм-канал «Матч ТВ. Только новости».

«Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня на этом долгом пути. А сейчас… Если честно, очень тяжело», — отметил биатлонист, но результат такой, какой он есть, и он не справился с последним выстрелом.

«Только моя ошибка. Здесь некого винить. Все сам. Я расстроен, по-другому не сказать. Если честно, еле сдерживаю, чтобы слезы не потекли», – подчеркнул Цветков.

Напомним, победу в индивидуальной гонке одержал французский биатлонист Кентен Фийон-Майе, на втором месте — белорус Антон Смольский, на третьем — норвежец Йоханнес Бё.