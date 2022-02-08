Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в паре с Иваном Букиным, рассказала о том, что они вылетят в Пекин для участия в Олимпиаде сегодня, 8 февраля.

Слова Степановой цитирует официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

«Сегодня вечером, 8 февраля, мы вылетаем из Москвы в Пекин! Летим под личный турнир, чтобы выступить без акклиматизации», — сказала Степанова, добавив, что они с Букиным готовились к Олимпийским Играм на спортивной базе в Новогорске в Москве.

«Мы с нетерпением ждем нашего рейса и очень хотим поскорее оказаться на Играх», — отметила Александра Степанова.

Напомним, Степанова и Букин не тренировались со всей остальной сборной России в Красноярске на предолимпийском сборе, до последнего они продолжали работать в Москве.