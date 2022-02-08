Иван Черезов в гостях у "Калашников Концерна". Фото из инстаграм ivan_tcherezov

Иван Черезов в гостях у "Калашников Концерна". Фото из инстаграм ivan_tcherezov

Иван Черезов, трехкратный чемпион мира по биатлону, проккоментировал результаты российских спортсменов в индивидуальной гонке на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Максим Цветков показал четвёртый результат, Александр Логинов замкнул топ-10, Эдуард Латыпов — 11-й, Карим Халили стал 31-м.

«Были надежды по ходу гонки. Задержка последнего выстрела как будто всё перечеркнула. Цветков — молодец, здоров провёл гонку. Чуть-чуть не хватило, расстройство есть, — приводит «Чемпионат» слова Черезова. — Когда Логинов на последнем рубеже два стрельнул, прям совсем настроение изменилось»

Черезов также отметил, что россияне в целом справились со стрельбой. У Логинова, по его мнению, накопилось к последнему рубежу утомление, а Цветков передержал последний выстрел.

Золотую медаль завоевал француз Кантен Фийон-Майе. Второе место у белорусского спортсмена Антона Смольского. Тройку лидеров замкнул норвежец Йоханнес Бе.

XXIV зимние Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Автор — Дарья Гаврилова