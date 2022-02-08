Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин высказался о выступлении своего ученика Евгения Семененко в короткой программе на Зимних Олимпийских играх в Пекине.

Слова Мишина цитируют социальные сети Комитета по физической культуре и спорта СПб.

«Женя справился с задачей, но относительно невысокий рейтинг не позволил ему кататься в последних группах. Он реально мог претендовать на месте в шестёрке», — заявил Мишин.

Напомним, Евгений Семененко идёт на 7-м месте после короткой программы, он набрал 95,76 балла за чистый прокат своей программы с двумя четверными прыжками. В произвольной программе он будет закрывать предпоследнюю разминку. На 15-м месте — Марк Кондратюк, на 23-м — Андрей Мозалев.