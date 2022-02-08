Российская лыжница Вероника Степанова выиграла свой четвертьфинальный забег в коньковом спринте на Зимних Олимпийских играх в Пекине.
Юлия Ступак финишировала четвертой в первом забеге и стояла в качестве лаки-лузера, но затем её сместили с этой позиции.
Наталья Непряева стала третьей во втором забеге, но он оказался медленнее, и в число претендентов на проход дальше не попала.
Вероника Степанова попала в пятый забег по итогам квалификации и показала первый результат.
В первом полуфинале выступят Йонна Сундлинг, Надин Фэндрих, Майя Дальквист, Рози Бреннан, Тириль Венг и Анамария Лампич.
Во второй полуфинал прошли Майкен Касперсен Фалла, Джессика Диггинс, Эмма Рибом, Вероника Степанова, Софи Крель и Виктория Карл.
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