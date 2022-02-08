Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что голкипер сине-бело-голубых Станислав Крицюк не успеет восстановиться после травмы к матчам 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса». Голкипер получил повреждение в концовке года, и в последних играх за «Зенит» играл Михаил Кержаков.

«К «Бетису» он точно не будет готов. Из-за болезни его восстановление как раз затянулось на две недели. Планировали взять его на сбор в Португалию, но ситуация изменилась и сдвинулась как раз на 14 дней. Надеюсь, скоро начнёт потихоньку работать» — подчеркнул Семак на пресс-конференции.

Также рулевой «Зенита» добавил, что у команды есть еще два контрольных матча, и по их результатам уже будет сформировано решение.

Помимо этого, Семак допустил, что с «Бетисом» сыграет третий вратарь команды – 19-летний Даниил Одоевский. За основную команду голкипер провёл пока только один матч – встречу заключительного тура РПЛ-2020/21 против «Тамбова» (5:1).

Крицюк в нынешнем сезоне провёл за «Зенит» 11 матчей во всех турнирах.

«Зенит» сыграет с «Бетисом» дома 17 февраля и на выезде 24 февраля.