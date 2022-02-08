Российский фигурист Андрей Мозалёв прокомментировал свое неудачное выступление в короткой программе на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Мозалев стартовал в четвертой группе под 20-м номером. При выполнении он упал с четверного сальхова и допустил «бабочку» на акселе. По итогам первого этапа состязаний спортсмен занял 23-место, его прокат судьи оценили в 77,05 балла.

«Не совсем удачный прокат короткой программы. Особо не переживал, больше рассчитывал на хороший прокат и хотел получить от него удовольствие, — приводит «Матч ТВ» слова Мозалёва. — Получилось не очень – упал с сальхова, сделал одинарный аксель вместо тройного».

По словам Мозалёва, он не испытывает давления от участия в Олимпиаде и надеется выступить успешно в произвольной программе.

Произвольную программу фигуристы-одиночники покажут 10 февраля. После короткой программы первым идёт американец Нэйтан Чен (113,97). В топ-3 входят японцы Юма Кагияма (108,12) и Шома Уно (105,90). Евгений Семененко идёт седьмым (95,76), Марк Кондратюк – 15-м (86,11).

Автор — Дарья Гаврилова