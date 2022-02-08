Служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что матчи сборной России с Исландией и Албанией в Лиге наций пройдут на московском стадионе «Динамо».

В июне национальная команда сыграет в Лиге наций четыре матча. Гостевые встречи с Албанией и Израилем пройдут 2 и 6 июня, в Тиране и Хайфе соответственно, а домашние игры с Исландией и Албанией — 10 и 13 июня.

24 сентября Россия сыграет с Исландией на выезде, а 27 сентября – с Израилем дома. Место проведения этих встреч пока не определено.

Ранее стало известно, что матчи сборной России в рамках квалификации ЧМ-2022 также состоятся на «Динамо».

24 марта подопечные Валерия Карпина встретятся в 1/2 финала стыковых матчей с Польшей. В случае победы россияне 27 марта, также дома, примут победителя игры Швеция – Чехия. В случае поражения в полуфинале этот же день пройдёт товарищеский матч России с проигравшей командой.