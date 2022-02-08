Российские лыжники Сергей Устюгов, Артем Мальцев и Александр Терентьев смогли пройти в полуфинал конькового спринта на Зимних Олимпийских играх в Пекине.

Сергей Устюгов занял второе место в своём забеге, проиграв только норвежцу Йоханнесу Клэбо.

Артем Мальцев выступал в четвёртом забеге и стал третьим, получив статус лаки-лузера, однако затем китайца Ван Чана дисквалифицировали и Мальцев пробился со второго места.

Александр Терентьев стартовал в пятом забеге и финишировал вторым вслед за финном Йони Мяки.

В первом полуфинале выступят Йоханнес Клэбо, Сергей Устюгов, Ришар Жув, Люка Шанава, Федерико Пеллегрино и Бен Огден.

Во втором полуфинале будут бежать Хавард Таугбёль, Эрик Вальнес, Йони Мяки, Артем Мальцев, Александр Терентьев и Оскар Свенссон.