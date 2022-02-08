«Зенит» возьмет в аренду казахстанского защитника «Кайрата» Нуралы Алипа. Об этом на днях сообщил генеральный директор клуба Александр Медведев. Сейчас игрок находится на просмотре у команды из Санкт-Петербурга.

Разбираемся, кто такой Нуралы Алип и так ли нужен казахстанский футболист сине-бело-голубым.

Нуралы Алипу 22 года. На счету спортсмена уже четыре сезона в профессиональном футболе. Несмотря на очень молодой возраст, Нуралы уже является основным игроком «Кайрата» и сборной Казахстана.

В начале карьеры футболист играл в атакующей роли и надо отметить, что получалось вполне хорошо — он был лучшим по результативности. Чуть позже игрока перевели на оборонительную позицию, изначально наигрывали в опорной зоне, затем перевели в центр защиты.

Дмитрий Галямин, бывший руководитель академии «Кайрата», объясняет такое решение очень хорошими физическими данными игрока: «У Алипа очень хорошие физические данные, парень — боец, с хорошей техникой и игрой головой. Во взрослом футболе он бы вряд ли заиграл на позиции центрального полузащитника. Учитывая его данные, Алипа перевели на место центрального защитника, а там он стал лучшим в Казахстане».

«Его сильные стороны — характер и позиционная игра. Думаю, что как раз за счет своего сильного характера он себя проявит. Нуралы сирота, в десять лет у него умер отец, в двенадцать – мама. Но, несмотря на эти жизненные трудности, за счет своего характера, он дорос до такого человека, которым сейчас является», — подмечает первый тренер Алипа Ержан Джамбиров.

В основе «Кайрайта» защитник дебютировал в 18 лет: в первом туре Премьер-лиги Казахстана с «Кызыл-Жар СК» в 2018 году. Буквально через две недели после этого матча его пригласили в сборную.

«Я видел всего одну игру Алипа в чемпионате и сразу отправил ему вызов. Это своего рода аванс для него. Скажу, что у него есть все качества, чтобы стать знаковым игроком для сборной. Но для этого ему нужно развивать свои качества. А вообще Нуралы Алип — будущее казахстанского футбола», — подмечал бывший тренер сборной Казахстана Станимир Стоилов четыре года назад.

В первом игровом сезоне в «Кайрате» Алип стал основным игроком центральной защиты команды. Нуралы участвовал в 21 матче, забил 1 год и выиграл Кубок страны.

Алип уже выиграл все, что можно в Казахстане — у него есть все комплекты медалей чемпионата страны и опыт игры в еврокубках, поэтому он точно готов к новому вызову.

Футбольные эксперты сравнивают его с разными защитниками московского ЦСКА и возлагают ожидания на то, что он задаст серьезнейшую конкуренцию Ракицкому и Ловрену.

Однако не все так радужно реагируют на его переход. Футбольный тренер Денис Сафронов, например, считает, что Алипу будет сложно в составе «Зенита»: «Пока трудно сказать, получится у него там или нет. В РПЛ увеличится скорость соперников и партнеров по команде, уровень технической оснащенности раза в 2-3 выше, чем в КПЛ. Нуралы будет под давлением гораздо чаще, чем в матчах за «Кайрат». В «Зените» нужно будет выиграть конкуренцию не у Ракицкого или Ловрена, а у молодых — Чистякова и Кругового»

Однако Сафронов подмечает хорошую стартовую и дистанционную скорость спортсмена, его хладнокровие для своего юного возраста и неплохие атаки длинным пасом. Тренер резюмирует, что у Алипа хорошие антопометрические данные, в сравнение приводит игрока ЦСКА Игоря Дивеева.

А вот экс-полузащитник «Динамо» и бывший тренер «Кайрата» Андрей Карпович, напротив, уверен в силах и стремлениях казахстанского защитника:

«Он гораздо быстрее, моложе и перспективнее. Понятно, что у этого парня карьера только начинается, а Ракицкий и Ловрен уже на закате, но с колоссальными возможностями в плане опыта, умения и так далее. Думаю, приглашение Алипа для меня не сюрприз, это был только вопрос времени — когда он получит новый вызов. Очевидно, что это один из самых перспективных казахстанских игроков на данный момент».

Бывший тренер также отметил, что сравнил бы Алипа с Бахтиером Зайнутдиновым из ЦСКА. И как итог, если футболист сможет реализовать все свои лучшие качества, то вырастет в игрока еще более высокого уровня.

Футбольный агент Сослан Касабиев отметил, что конкуренция в центре обороны у «Зенита» высокая: «На данный момент назвал бы Алипа третьим в списке претендентов на попадание в стартовый состав. Не стоит забывать, что у него сильная левая нога, а это качество особенно ценится у центральных защитников».

Но при этом, Касабиев подчеркнул, что «никто не отменял травмы и дисквалификации».

Стоит отметить, что «Зенит» и «Кайрат» тесно связаны: в структуре сине-бело-голубых сразу три экс-кайратовца — Андрей Аршавин, Анатолий Тимощук и Василий Галямин; а в 2020 году на просмотре уже был другой казахстанец Бауыржан Исламхан, но контракт он так и не получил.

Если сравнивать Исламхана и Алипа, то второй рвется на более высокий уровень гораздо раньше. Нуралы уже с хорошим опытом. Сразу он, конечно, в основу «Зенита» не попадет, но потенциально — это серьезный и нужный футболист в центр обороны. Не стоит также забывать, что игрок из Казахстана, а это уже приятный бонус в условиях лимита.

Права на футболиста по-прежнему принадлежат команде из Казахстана. В данный момент Алип находится на просмотре у клуба Сергея Семака.

Владелец «Кайрата» заявил, что игроком интересовались многие клубы:

«У него контракт на три года. Официальных предложений по нему мы не получали. Были телефонные звонки от «Зенита», «Рубина» и «Аякса», но это только звонки, писем не было, просто эти люди знают меня. Отступные за Алипа — пять миллионов долларов, и не только у него, у всех казахстанцев», — сказал Боранбаев.

Однако о полноценном трансфере говорить еще рано, нужно себя для начале в аренде проявить. Но следуя наперед, российский функционер Дмитрий Галямин считает, что клубы в конечном итоге смогут найти компромисс:

«Кайрат Советаевич — хороший бизнесмен. Знает, что Алипом интересовались другие топ-клубы, поэтому всегда держит эту цену. Может, и правильно делает. У Алипа очень хорошие футбольные данные, в расцвете сил. Учитывая хорошие личные отношения между руководителями «Кайрата» и «Зенита», думаю, что они договорятся. Парню надо уезжать из Казахстана. Футбол там невысокого уровня, а Алип — один из тех, кто может заиграть на хорошем уровне».

Контракт защитника с «Кайратом» истекает в конце 2023 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом transfermarkt в 1,7 миллиона евро.

В товарищеском матче с «Мидтьюлланом» футболист забил дебютный мяч за «Зенит» и принес команде победу.

Телеграм-канал «СБГ Аналитика (Зенит, сборная, тактика)» разобрал игру казахстанского защитника за петербургский «Зенит»:

«Алип часто проваливается в оборонительных эпизодах. Пока это частично можно списать на незнание принципов/установок при обороне на стандартах. Не стесняется пользоваться своей отличной левой ногой при передачах на длинные дистанции, но брака многовато. Пока рано для выводов, игрок в любом случае перспективный и интересный. Сейчас же важно, что даже если его подпишут, то в ЛЕ он не заявлен», — пишет ресурс.

Что из этого выйдет, узнаем позже, но то, что Алип — очень перспективный игрок ясно уже сейчас.

Текст — Дарья Гаврилова