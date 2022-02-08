Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо стал олимпийским чемпионом в коньковом спринте на Играх в Пекине, выиграв финальный забег.

Клэбо на финише сумел опредить итальянца Федерико Пеллегрино, у которого — серебро. Отметим, четыре года назад в Пхенчхане Йоханнес Клэбо выиграл классический олимпийский спринт. В общей сложности это четвертое золото Олимпиад для Клэбо.

Бронза — у 22-летнего российского лыжника Александра Терентьева. Он проиграл Клэбо на финише 1,31 секунды, но удержал третью позицию после поворота на финишную прямую.

Также в финале бежал еще один российский лыжник Артем Мальцев, он занял пятое место с отставанием в 3,59 секунды от лидера.

Сергей Устюгов выбыл из борьбы в полуфинале, заняв 4-е место, он не смог пробиться в финал как лаки-лузер.