Женская сборная Финляндии по хоккею проведёт матч против России в групповом этапе на Олимпиаде-2022 в Пекине в медицинских масках.

«Сборная Финляндии сегодня решила сыграть матч со сборной Олимпийского комитета России в масках на лицах. Команда приняла решение после обсуждения вопроса с Международной федерацией хоккея», — сообщает пресс-служба финской олимпийской сборной.

Напомним, женская сборная России в матче против команды Канады (1:6) сыграла два периода в защитных масках. На третий россиянки вышли без средств индивидуальной защиты. Канадские хоккеистки отыграли в них весь матч. Причиной стала проблема с получением результатов ПЦР-тестов у российских спортсменок.

Ранее стало известно, что форвард сборной России Полина Болгарева получила положительный тест на коронавирус.

Матч Финляндия — Россия состоится сегодня, 8 февраля. Начало — в 16:10 по московскому времени.

Автор: Дарья Гаврилова