Футбольный клуб «Нижний Новогород» в ближайшее время арендует полузащитника петербургского «Зенита» Кирилла Кравцова.

19-летний хавбек «Зенита» Кирилл Кравцов может перейти в «Нижний Новогород».

Как сообщает metaratings.ru, клубы договорились об аренде игрока до конца сезона-2021/22. Также возможно продление арендного соглашения ещё на один сезон по соглашению сторон.

В текущем сезоне Кравцов провёл за «Зенит» 9 матчей в чемпионате России, а также две игры на групповом этапе Лиги чемпионов, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarket оценивает рыночную стоимость футболиста в 400 тысяч евро.

Напомним, что «Нижний Новгород» тренирует экс-игрок петербургского «Зенита» Александр Кержаков.

Автор: Дарья Гаврилова