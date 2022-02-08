Сборная России по хоккею внесла в заявку на Олимпийские игры в Пекине 25 игроков, согласно сообщению с официального сайта Международной федерации хоккея на льду (IIHF).

Сергей Плотников попал в список, Артем Анисимов остался в числе запасных.

В составе команды 3 вратаря, 8 защитников и 14 нападающих.

В окончательную заявку вошли:

Вратари: Александр Самонов, Тимур Билялов, Иван Федотов

Защитники: Александр Никишин, Вячеслав Войнов, Александр Елесин, Артем Минулин, Егор Яковлев, Никита Нестеров, Сергей Телегин, Дамир Шарипзянов

Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Сергей Плотников, Антон Слепышев, Павел Карнаухов, Никита Гусев, Дмитрий Воронков, Вадим Шипачёв, Станислав Галиев, Арсений Грицюк, Кирилл Семёнов, Артур Каюмов, Андрей Чибисов, Владимир Ткачёв.

В запас вошли: вратарь Дмитрий Шугаев, защитник Шакир Мухамадуллин, нападающие Кирилл Марченко, Александр Кадейкин и Артём Анисимов.

Завтра, 9 февраля, сборная России сыграет с командой Швейцарии в стартовом матче на Олимпиаде-2022. Начало игры — в 11:40 по московскому времени.

Автор: Дарья Гаврилова