Сборная России по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Фото: ОКР

Сборная России по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Фото: ОКР

Награждение медалями по итогам командного турнира по фигурному катанию на Зимних Олимпийских Играх в Пекине было перенесено на неопределенный срок.

Изначально церемония должна была состояться на «Medal Plaza» в Пекине сегодня, 8 февраля, примерно в 16:05 по московскому времени.

Заявление пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольги Ермолиной цитирует портал «Спорт-Экспресс».

«Церемония перенесена, причину нам не назвали, как и время, на которое перенесено. Сборная осталась в олимпийской деревне», — заявила Ермолина.

Напомним, вчера, 7 февраля, сборная России выиграла командный турнир по фигурному катанию с преимуществом в 8 очков. Олимпийскими чемпионами стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.