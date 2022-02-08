Российский лыжник, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов отреагировал на свое выступление в личном спринте на Зимних Олимпийских играх в Пекине.

Слова Устюгова цитирует портал «Спорт-Экспресс». В полуфинале Устюгов занял 4-е место (фотофиниш был с первого по четвёртое) и не смог пройти в финал по быстрому времени.

«Борьбу за командный спринт я Сане Терентьеву проиграл. Не знаю, поставят ли меня в большую эстафету. Я просрал свой шанс. Больше Олимпиад в моей жизни не будет. Тело просто не выдержит», — сказал Устюгов после завершения борьбы в гонке.

Напомним, личный спринт на Олимпиаде в Пекине выиграл представитель Норвегии Йоханнес Клэбо, призерами стали итальянец Федерико Пеллегрино и россиянин Александр Терентьев.