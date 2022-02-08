Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высоко оценил выступление российского лыжника Александра Терентьева в спринте на Олимпиаде-2022 в Пекине. В финальном забеге Терентьев показал третий результат, уступив норвежцу Йоханнесу Клэбо, завоевавшему золото, и итальянцу Федерико Пеллегрино, на счету которого серебро.

«Невероятно рад за Терентьева. Уникум! Ещё один блестящий триумф Бородавко. Очень достойно выступил, браво. Приехал с корабля на бал и завоевал медаль. Прямо по-взрослому выступил. Красавец!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Россиянин Артём Мальцев показал в финале пятый результат. Сергей Устюгов выбыл из борьбы еще на стадии полуфинала. А лидер российской сборной Александр Большунов отказался от участия в спринте.

Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.