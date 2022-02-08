Российская саночница Татьяна Иванова пробилась в заключительную, четвертую попытку соревнований на Олимпийских Играх-2022 в Пекине. В третьем раунде она показала третий результат.

Всего за медали поборются 20 сильнейших участниц. С первого места в их число прошла немка Натали Гайзенбергер, на второй позиции пока находится ее соотечественница Анна Беррейтер.

Еще одна россиянка Виктория Демченко после третьего заезда переместилась на 28-ю позицию и потеряла шансы выступить в финальной попытке.

Екатерина Катникова накануне, 7 февраля, упала с саней во время первого старта и не смогла продолжить соревнования.

Розыгрыш медалей в санном спорте у женщин начнется в 16:35 по московскому времени.