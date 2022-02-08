Олимпийский чемпион-2022 по фигурному катанию Антон Сихарулидзе высказался о выступлении петербургских фигуристов Евгения Семененко и Андрея Мозалёва на Олимпиаде в Пекине. После короткой программы Семененко идёт седьмым, а Мозалёв 23-м.

«И Евгений, и Андрей – дебютанты Олимпийских игр, а дебютировать на Олимпиаде всегда непросто, я бы сказал, тяжело. Но оба – молодцы: Евгений пробился в число десяти сильнейших, а Андрей квалифицировался на произвольную программу. Это, несомненно, уже для них большой успех», — цитирует «Петербургский дневник» Сихарулидзе.

Также прославленный фигурист подчеркнул, что с нетерпением ждёт произвольной программы, которая состоится 10 февраля.