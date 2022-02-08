Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что в командном спринте на Олимпиаде выступят Александр Большунов и Александр Терентьев.

О решении по составу команды сообщает Sport24.

«Саша и Саша», — приводит ответ Вяльбе источник.

Напомним, на этих Олимпийских Играх Большунов стал обладателем золота в скиатлоне. Терентьев, сегодня, 8 февраля, финишировал третьим в спринте. Российский олимпийский чемпион пропускал личную гонку.

Командный спринт запланирован на 16 февраля.