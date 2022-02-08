Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков поделился впечатлениями от спринтерской гонки на Играх-2022 в Пекине. Он отметил успех 22-летнего российского призера Александра Терентьева.

Спортсмен стал третьим в личной гонке, уступив норвежцу Йоханнесу Клэбо и итальянцу Федерико Пеллегринно.

«Бронзовая медаль — шикарный результат для 22-летнего спортсмена. Это супер! Саша прилетел позже на Олимпиаду, но взял бронзу! Очень достойный результат, Мальцев тоже молодец», — приводит слова Легкова Чемпионат.

Лидер сборной России, олимпийский чемпион-2022 в скиатлоне Александр Большунов отказался от участия в спринте. Решение о пропуске гонки было принято совместно принято с тренером, но инициатива исходила со стороны самого спортсмена.