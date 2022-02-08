Сборная России по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Фото: ОКР

Сборная России по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Фото: ОКР

Награждение медалями по итогам командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских Играх-2022 в Пекине перенесли на неопределенный срок из-за положительных тестов на коронавирус.

По информации «СЭ», мероприятие не могут провести из-за выявления COVID-19 у американца Винсента Чжоу. Он принимал участие в командном турнире, где его сборная завоевала серебро. Накануне, 7 февраля, стало известно, что он пропустит личный турнир после обнаружения коронавируса.

Источник сообщает, что организаторы решили передвинуть мероприятие в расписании, так как американские участники команды близко контактировали с Чжоу.

Церемония награждения должна была состояться сегодня в 16:05 по московскому времени, но была заранее отменена.