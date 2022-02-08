Сборная Италии завоевала золотые медали в соревнованиях смешанных пар керлингистов на Олимпиаде-2022 в Пекине. Команда в составе Стефанни Константини и Амоса Мозанера в финале обыграла норвежцев Кристин Скаслиен и Магнуса Недреготтена.

Решающая встреча завершилась со счетом 8:5 (0:2, 2:0, 1:0, 3:0, 0:1, 1:0, 0:2, 1:0) в пользу чемпионов.

Бронзу Игр выиграла сборная Швеции, в составе которой выступали Альмида де Валь и Оскар Эрикссон. Они в матче за третье место обыграли пару Дженнифер Доддс и Брюса Моуэта из Великобритании со счётом 9:3 (0:1, 4:0, 3:0, 1:0, 1:0, 0:2).

Российская команда не была представлена в турнире смешанных пар на Олимпиаде.

Сегодня, 8 февраля, отечественная женская команда продолжает выступление в предварительных турах. В данный момент они проводят встречу с представительницами Финляндии.