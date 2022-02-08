Российская спортсменка Татьяна Иванова заняла третье место в заездах саночниц на олимпийской трассе в Пекине-2022. Медаль стала первой в истории страны в одиночных женских санях.

По итогам четырех попыток ее время составило 3:54.507 секунды. немки. Победу одержала немка Натали Гайзенбергер, серебро завоевала ее соотечественница Анна Беррайтер.

Перед заключительной попыткой из состава участниц выбыла Виктория Демченко. На тот момент она показала только 28-й результат.

Россиянка Екатерина Катникова покинула турнирную таблицу после падения с саней на трассу в первой попытке.

Напомним, в личных мужских заездах сборная России осталась без медалей. Лучший результат был у Романа Репилова, он занял девятое место.