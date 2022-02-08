В среду, 9 февраля на Олимпиаде-2022 будет разыграно 6 комплектов медалей в 6 видах спорта. Представляем вам все соревнования Игр-2022 8 февраля. Красным выделены медальные старты.

4:30. Сноуборд, женщины. Хай-пайп, квалификация

Утром состоятся предварительные заезды в хаф-пайпе у женщин. В 4:30 и 5:21 пройдут два этапа квалификации. Россиянок в этом виде представлено не будет.

5:15. Горные лыжи, женщины. Слалом

В 5:15 в женском слаломе пройдут первые заезды, в 8:45 – вторые, медальные. От России выступят Анастасия Горностаева, Екатерина Ткаченко и Полина Мельникова.

6:00. Сноуборд, женщины. Сноуборд-кросс, отборочные заезды

Состязания женщин в сноуборд-кроссе начнутся с предварительного этапа. Два его раунда пройдут в 6:00 и 6:55. От России за выход в основную сетку поборются Кристина Пауль, Мария Васильцова, Екатерина Локтева-Загорская и Александра Паршина.

В 9:30 пройдут заезды 1/8 финала, в 10:07 – 1/4 финала, 10:28 – полуфиналы.

6:00. Фристайл, мужчины. Биг-эйр

В 6:00, 6:22 и 6:45 пройдут три этапа финала в мужском биг-эйре у фристайлистов. Россиян в этой дисциплине не представлено.

7:30. Сноуборд, мужчины. Хай-пайп, квалификация

Мужчины примут участие в квалификационных заездах в хаф-пайпе. Два этапа пройдут в 7:30 и 8:21. Российских сноубордистов в этом виде не представлено.

10:00. Лыжное двоеборье

9 февраля разыграют медали двоеборцы. В 10:00 состоятся предварительные прыжки с нормального трамплина. В 11:00 двоеборцы выполнят основные попытки, а в 14:00 стартует гонка преследования.

Россию в этом виде представят Самир Мастиев, Артём Галунин и Вячеслав Барков, которые получили стартовые номера в начальной пятёрке: 1, 3 и 5 соответственно.

10:45. Сноуборд, женщины. Сноуборд-кросс, финалы

Утешительный финал в женском сноуборд-кроссе пройдёт в 15:45. После его окончания стартует основной финал. Отборочные соревнования стартуют сегодня в 6:00.

11:40. Хоккей, мужчины. Россия – Швейцария

Мужская сборная России начинает борьбу в мужском хоккейном турнире. На старте группового этапа подопечные Алексея Жамнова сыграют со Швейцарией.

В этот же день пройдёт ещё один матч в группе B – Чехия сыграет с Данией (начало – в 16:10).

14:00. Шорт-трек, мужчины. 1500 м, предварительные забеги

На полуторакилометровой дистанции у мужчин пройдут забеги 1/4 финала (14:00), 1/2 финала (15:29) и утешительного финала (16:13).

За выход в финал поборются Денис Айрапетян (забег 1), Семён Елистратов (забег 3) и Даниил Ейбог (забег 6).

14:44. Шорт-трек, женщины. 1000 м, квалификация

За выход в основную сетку поборются Анна Вострикова (забег 1), Софья Просвирнова (забег 4) и Екатерина Ефременкова (забег 7).

В четвертьфиналы пробьются по две бегуньи из каждого забега плюс четыре лучших из обладательниц третьих мест.

15:05. Кёрлинг, мужчины. Россия – США

Начинаются соревнования по кёрлингу среди мужских команд. В первый игровой день состоятся матчи Россия – США, Дания – Канада, Норвегия – Швейцария и Китай – Швеция.

По итогам кругового раунда по системе «каждый с каждым» определятся четыре участника полуфинала.

15:20. Санный спорт, мужчины. Двойки, заезды 1-2

Саночники разыграют медали в состязаниях двоек. В 15:20 пройдут первые заезды, в 16:35 – вторые.

Россию представят дуэты Андрей Богданов и Юрий Прохоров (номер 6), а также Александр Денисьев и Владислав Антонов (номер 8).

15:20. Шорт-трек, мужчины. 1500 м, финал

Участники финального забега определятся по итогам четвертьфиналов и полуфиналов, которые стартуют в 14:00.

15:45. Шорт-трек, женщины. Эстафета 3000 м, 1/2 финала

Женская сборная России поборется за выход в финал в эстафете. Россиянки побегут забег с Южной Кореей, Канадой и США. В основной финал, который состоится 13 февраля, пройдут по две лучшие команды из двух полуфиналов.