Завершились медальные старты на Олимпиаде-2022 8 февраля. Всего было разыграно 10 наград в 8 видах спорта.

Успехи сборной России сегодня были скромнее вчерашних: наши спортсмены ограничились тремя бронзовыми наградами. Александр Терентьев взял бронзовую медаль в мужском лыжном спринте, Татьяна Иванова завоевала бронзу в состязаниях саночниц, а двукратный чемпион Сочи-2014 Вик Уайлд сенсационно взял награду в параллельном гигантском слаломе.

В медальном зачёте Россия опустилась со второго места на седьмое. На счету нашей команды два золота, три серебра и пять бронзовых медалей. При этом по общему числу наград — 10 — россияне уверенно лидируют. У ближайшего преследователя Норвегии 8 медалей (3-1-4).

В основном же медальном зачёте на первое место поднялась сборная Швеции, у которой четыре золота, серебро и бронза.

9 февраля на Олимпиаде-2022 будет разыграно 6 комплектов медалей в 6 видах спорта: горнолыжном слаломе у женщин, фристайловом биг-эйре у мужчин, лыжном двоеборье, женском сноуборд-кроссе, мужских санных двойках и мужском шорт-треке на 1500 м.