Российский теннисист Андрей Рублёв прошел во второй круг турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В первом раунде он обыграл представителя Швейцарии Генри Лааксонена.

Встреча продлилась 1 час 14 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу седьмой ракетки мира.

Рублёв оформил семь эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и смог реализовать 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника – девять подач навылет и четыре двойные ошибки.

В следующем раунде Рублёв встретится с победителем матча Юго Гастон (Франция) – Квон Сон У (Южная Корея).

Действующим чемпионом соревнований является именно Рублёв. Турнир завершится 13 февраля.