Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выступления участников национальной команды на Олимпиаде в Пекине.

Александр Терентьев завоевал бронзу, Артем Мальцев выступал в решающем забеге и стал пятым. Сергей Устюгов выбыл из борьбы в полуфинале.

Среди женщин лучшей была Вероника Степанова, завершившая старты за шаг до финала.

«Сегодняшние гонки? Масса огорчения и вишенка на торте – медаль Терентьева. Ни Юля, ни Наташа не пробились. Но самое большое огорчение – Сергей Устюгов», – приводит слова Вяльбе Чемпионат.

Она добавила, что спортсмен еще сохраняет шанс стартовать на Играх-2022. По ее словам, в нестабильной ситуации с коронавирусом нельзя исключать такой вариант.

Ранее Вяльбе назвала участников мужского командного спринта.