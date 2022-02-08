Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил отрицательный результат ПЦР-тест на коронавирус. Теперь россиянин возобновит тренировки и продолжит идти на рекорд по забитым шайбам.

О восстановлении хоккеиста сообщает журналист Саманта Пелл на своей странице в Твиттере.

Сегодня, 8 февраля, он получил разрешение на присоединение к команде. Это означает, что он вернется в общую группу.

Овечкин сдал положительный тест на коронавирус в начале февраля. В текущем сезоне в НХЛ нападающий принял участие в 46 матчах, набрал 58 (29+29) очков.

«Вашингтон» в следующем матче встретится с «Коламбус Блю Джекетс». Игра состоится завтра, 9 февраля, об участии Овечкина пока не сообщается.