Российский теннисист Карен Хачанов обыграл Алексея Попырина из Австралии в первом раунде турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В решающем сете победитель смог превзойти соперника на матчболе.

В первом матче на этих соревнованиях Хачанов провел на корте 2 часа и 36 минут. Итоговый счет встречи – 6:7 (4:7), 6:1, 7:6 (8:6).

Россиянин сделал пять подач навылет, допустил столько же двойных ошибок и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. У Попырина – десять эйсов, две двойные ошибки и 1 из 3 взятых брейк-пойнта.

В следующем раунде Хачанов сыграет против британца Кэмерона Норри.

Ранее во второй круг соревнований прошел россиянин Андрей Рублев. Он же является действующим чемпионом турнира.