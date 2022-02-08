Женская сборная России по хоккею не справилась с командой Финляндии в групповом матче на Олимпиаде-2022 в Пекине. Отечественный коллектив проиграл соперницам со счетом 0:5.

Сборная Финляндии всю игру провела в медицинских масках, ранее так поступали канадки. Ситуация связана с обнаружением положительных результатов тестов на коронавирус. Отметим, россиянки выступали без средств индивидуальной защиты.

В составе финской команды голами отличились Санни Рантала, Мишель Карвинен, Енниина Нюлунд, Миннамари Туоминен и Сусанна Тапани.

Россия заняла четвертое место в своей группе и попала в следующей встрече на соперниц из Швейцарии.

На групповом этапе сборная России одержала только одну победу и именно с Швейцарией (5:2).