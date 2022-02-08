Московский «Спартак» провел товарищеский матч с «Уралом» на сборах в Объединенных Арабских Эмиратах. Красно-белые одержали первую победу под руководством Паоло Ваноли.

Игра проходила на стадионе «Джебель-Али» в Дубае и завершилась со счетом 3:1 в пользу москвичей.

Первый гол в матче забил защитник «Спартака» Айртон на 7-й минуте. Во втором тайме отличился Роман Зобнин, он удвоил преимущество команды. На 85-й минуте мяч в створ ворот отправил новый нападающий красно-белых Шамар Николсон. Единственный гол за «Урал» забил Алексей Евсеев.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2021/22, «Урал» находится на 11-й строчке.

Национальный чемпионат возобновляется 26-27 февраля.