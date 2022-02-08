Главный тренер женской сборной России по хоккею Евгений Бобарико прокомментировал поражение от Финляндии (0:5) и рассказал о состоянии заразившихся коронавирусом спортсменок.

Команда потерпела третье поражение на турнире подряд. Наставник добавил, что ему неизвестны сроки возвращения хоккеисток с положительными тестами.

«Несмотря ни на что мы должны были показывать более качественный хоккей. Чуть развязались только к третьему периоду, чуть разбежались. Моральной усталости ни в коем случае нет. Нужно закончить эту Олимпиаду положительно. Отдохнем, когда она закончится», — приводит слова Бобарико Sport24.

В 1/4 финала Россия вновь встретится с командой Швейцарии, их первый матч завершился победой национальной сборной (5:2). Коллектив вышел в плей-офф олимпийского турнира с четвертого места в группе.