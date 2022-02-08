После завершения матчей группового турнира стали известны все четвертьфинальные пары женских хоккейных сборных на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россия снова попала на команду Швейцарии.

Ранее эти сборные уже встречались на этом турнире. Тогда россиянки выиграли со счетом 5:2, победа осталась их единственным триумфом в группе.

Другие четвертьфинальные пары:

Канада (1A) — Швеция (3B);

США (2A) — Чехия (2B);

Финляндия (3A) — Япония (1B).

Четвертьфинальные встречи состоятся 11 и 12 февраля.

Напомним, сегодня, 8 февраля, сборная России разгромно проиграла Финляндии. Встреча группового этапа завершилась победой соперниц с результатом 5:0. Поражение прокомментировал главный наставник команды Евгений Бобарико.