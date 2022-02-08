Российская саночница Татьяна Иванова поделилась эмоциями после завоевания бронзовой медали в личной дисциплине на Олимпийских Играх-2022 в Пекине. Ее награда стала первой в современной истории страны в женском одиночном зачете.

Свою первую олимпийскую медаль спортсменка завоевала серебро в эстафете в Сочи-2014, затем прошла отстранение и вернулась на трассу Игр спустя восемь лет.

«Догнать немок было очень тяжело, большие отрывы. Не скажу, что я думала об удержании позиции, от меня требовалось только два хороших заезда», – цитирует Иванову Матч ТВ.

Спортсменка выступала на Олимпиаде в Пекине после травмы. Повреждение она получила в ноябре прошлого года на той же трассе в Китае и успела восстановиться к главному старту.