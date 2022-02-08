Олимпиада-2022, итоги 8 февраля: Уайлд, Терентьев и Иванова – бронзовые герои России

8 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине были разыграны десять комплектов наград в восьми видах спорта. Российские спортсмены взяли бронзы и переместились на седьмую строчку в таблице неофициального медального зачета.

Лыжные гонки

Олимпийским чемпионом в спринте стал норвежец Йоханнес Клэбо. На финише он опередил итальянца Федерико Пеллегрино. Бронза — у 22-летнего российского лыжника Александра Терентьева. Артем Мальцев занял пятую позицию по итогам финала. Сергей Устюгов выбыл из борьбы в полуфинале.

В женском коньковом спринте Вероника Степанова не смогла пробиться в финал женского спринта коньковым стилем. В 1/4 финала из турнирной сетки вышли Наталья Непряева и Юлия Ступак.

Сноуборд

Представитель сборной России Вик Уайлд стал бронзовым призёром Олимпиады-2022 в дисциплине параллельный гигантский слалом. После завоевания медали он объявил о завершении карьеры.

Финальный заезд выиграл австриец Бенджамин Карл, а словенец Тим Мастнак стал вторым.

Россиянин Дмитрий Логинов не смог пройти дальше 1/8 соревнований, Андрей Соболев тоже.

Софья Надыршина и Полина Смоленцова не вышли в 1/4 финала в гигантском слаломе. Наталья Соболева и Милена Быкова не прошли квалификацию.

Санный спорт

Россиянка Татьяна Иванова заняла третье место в индивидуальных заездах саночниц. Победу одержала немка Натали Гайзенбергер, серебро завоевала ее соотечественница Анна Беррайтер.

Перед заключительной попыткой из состава участниц выбыла Виктория Демченко. На тот момент она показала только 28-й результат. Россиянка Екатерина Катникова покинула турнирную таблицу после падения в первой попытке.

Биатлон

В горном класстере Олимпиады-2022 состоялась мужская индивидуальная гонка. Лучший результат среди россиян показал Максим Цветков. Он стал четвертым с досадным последним промахом на заключительной стрельбе. Олимпийское золото выиграл француз Кентен Фийон Майе, вторым был белорусский спортсмен Антон Смольский, тройку замкнул норвежец Йоханнес Бе.

Россиянин Александр Логинов остановился на 10-й позиции, Эдуард Латыпов – на 11-й, Карим Халили – на 34-й.

Фигурное катание

Американский фигурист Нейтан Чен (113.97) выиграл короткую программу с мировым рекордом на турнире мужчин-одиночников. На втором месте остановился японец Юма Кагияма (108,12). На третьем месте пока идёт его соотечественник Шома Уно (105,90). Лучший из российских фигуристов — Евгений Семененко, он набрал 95,76 балла и пока идет 7-м. Марк Кондратюк пока идет 15-м, Андрей Мозалев — 23-м.

Керлинг

Сборная Италии в составе Стефанни Константини и Амоса Мозанера в финале обыграла норвежцев Кристин Скаслиен и Магнуса Недреготтена. Бронзу Игр выиграла сборная Швеции, за которую выступали Альмида де Валь и Оскар Эрикссон.

Россия не квалифицировалась на Олимпиаду в дисциплине смешанных пар.

Конькобежный спорт

Голландский конькобежец Кьелд Нёйс стал победителем забега на 1500 метров на Олимпиаде-2022. Серебро взял ещё один представитель Нидерландов Томас Крол. Бронзу забрал Мин Сук Ким из Южной Кореи.

Россиянин Сергей Трофимов занял восьмое место, Даниил Алдошкин — 14-е, Руслан Захаров — 15-е.

Хоккей. Женский турнир

Женская сборная России по хоккею проиграла Финляндии в групповом матче на Олимпиаде-2022 со счетом 0:5. Канада обыграла команду США (4:2), Япония опередила Чехию в серии буллитов (3:2), Швеция одолела Данию (3:1).

Лыжный фристайл. Биг-эйр

Китайская фристайлистка Гу Айлин выиграла соревнования в биг-эйре на Зимних Олимпийских играх в Пекине. С серебряной медалью осталась француженка Тесс Леде. Бронзу соревнований забрала представительница Швейцарии Матильда Гремо.

Российская чемпионка мира Анастасия Таталина заняла только 10-е место в финале.

Горнолыжный спорт. Супергигант

Австриец Маттиас Майер завоевал золото в супергиганте на Олимпиаде-2022. Серебро взял американец Кокран-Зигле, а бронзу — норвежец Александр Кильде. Российские спортсмены в этом виде не выступали.