Олимпиада-2022, итоги 8 февраля: Уайлд, Терентьев и Иванова – бронзовые герои России

8 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине были разыграны десять комплектов наград в восьми видах спорта. Российские спортсмены взяли бронзы и переместились на седьмую строчку в таблице неофициального медального зачета.
Лыжные гонки
Олимпийским чемпионом в спринте стал норвежец Йоханнес Клэбо. На финише он опередил итальянца Федерико Пеллегрино. Бронза — у 22-летнего российского лыжника Александра Терентьева. Артем Мальцев занял пятую позицию по итогам финала. Сергей Устюгов выбыл из борьбы в полуфинале.
В женском коньковом спринте Вероника Степанова не смогла пробиться в финал женского спринта коньковым стилем. В 1/4 финала из турнирной сетки вышли Наталья Непряева и Юлия Ступак.
Сноуборд
Представитель сборной России Вик Уайлд стал бронзовым призёром Олимпиады-2022 в дисциплине параллельный гигантский слалом. После завоевания медали он объявил о завершении карьеры.
Финальный заезд выиграл австриец Бенджамин Карл, а словенец Тим Мастнак стал вторым.
Россиянин Дмитрий Логинов не смог пройти дальше 1/8 соревнований, Андрей Соболев тоже.
Софья Надыршина и Полина Смоленцова не вышли в 1/4 финала в гигантском слаломе. Наталья Соболева и Милена Быкова не прошли квалификацию.
Санный спорт
Россиянка Татьяна Иванова заняла третье место в индивидуальных заездах саночниц. Победу одержала немка Натали Гайзенбергер, серебро завоевала ее соотечественница Анна Беррайтер.
Перед заключительной попыткой из состава участниц выбыла Виктория Демченко. На тот момент она показала только 28-й результат. Россиянка Екатерина Катникова покинула турнирную таблицу после падения в первой попытке.
Биатлон
В горном класстере Олимпиады-2022 состоялась мужская индивидуальная гонка. Лучший результат среди россиян показал Максим Цветков. Он стал четвертым с досадным последним промахом на заключительной стрельбе. Олимпийское золото выиграл француз Кентен Фийон Майе, вторым был белорусский спортсмен Антон Смольский, тройку замкнул норвежец Йоханнес Бе.
Россиянин Александр Логинов остановился на 10-й позиции, Эдуард Латыпов – на 11-й, Карим Халили – на 34-й.
Фигурное катание
Американский фигурист Нейтан Чен (113.97) выиграл короткую программу с мировым рекордом на турнире мужчин-одиночников. На втором месте остановился японец Юма Кагияма (108,12). На третьем месте пока идёт его соотечественник Шома Уно (105,90).
Лучший из российских фигуристов — Евгений Семененко, он набрал 95,76 балла и пока идет 7-м. Марк Кондратюк пока идет 15-м, Андрей Мозалев — 23-м.
Керлинг
Сборная Италии в составе Стефанни Константини и Амоса Мозанера в финале обыграла норвежцев Кристин Скаслиен и Магнуса Недреготтена. Бронзу Игр выиграла сборная Швеции, за которую выступали Альмида де Валь и Оскар Эрикссон.
Россия не квалифицировалась на Олимпиаду в дисциплине смешанных пар.
Конькобежный спорт
Голландский конькобежец Кьелд Нёйс стал победителем забега на 1500 метров на Олимпиаде-2022. Серебро взял ещё один представитель Нидерландов Томас Крол. Бронзу забрал Мин Сук Ким из Южной Кореи.
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