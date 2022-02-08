Чешский фигурист-одиночник Михал Бржезина заявил о завершении профессиональной карьеры после выступления в короткой программе на Олимпийских играх-2022. Он не отобрался в произвольный прокат по итогам первого дня.

Спортсмен занял 25-е место на олимпийском катке в Пекине, набрав 75,19 балла. Он остановился в шаге от прохождения в день розыгрыша медалей.

«Благодарен за предоставленный мне шанс и те возможности, которые сам создал на протяжении всей своей жизни в фигурном катании. Всегда буду горд тем, чего я добился для себя и своей страны», — написал Бржезина на своей странице в Instagram.

Фигурист является бронзовым призёром чемпионата Европы-2013, серебряным медалистом юниорского чемпионата мира-2009. Олимпиада в Пекине стала четвертой для спортсмена.