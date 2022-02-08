Руководство «Базеля» направляло запрос в ЦСКА по возможности выкупа нападающего Федора Чалова после завершения аренды. Команда получила отказ от российских коллег.

Известно, что армейцы выступили против опции обязательного выкупа для швейцарского клуба. О ситуации сообщает издание «4-4-2».

В «Базель» всегда нацелен на возможную покупку игрока. Этот вариант клуб хотел реализовать и при переходе Чалова из ЦСКА.

Отмечается, что российская команда не против оформления повторных трансферов.

Чалов присоединился к «Базелю» на правах аренды 1 февраля. Его переход был оформлен под закрытие европейского трансферного окна.

Игрок уже успел выйти на поле за новую команду против «Сьона». На газоне Чалов провел 89 минут, попал в штангу и заработал желтую карточку.