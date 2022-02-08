Нападающий СКА и сборной России Андрей Кузьменко покинул состав национальной команды на Олимпийских играх в Пекине и прибыл в Санкт-Петербург. Известно, что причиной стало не состояние здоровья.

По информации Metaratings.ru, его отъезд окончательно подтвердился после обсуждения опытных игроков. В их число могли входить Вадим Шипачёв и его ассистенты – Егор Яковлев, Сергей Андронов и Никита Нестеров. При этом тренерский штаб национальной команды поддержал такое решение.

Ранее появлялась информация о недовольстве наставников отношением Кузьменко к тренировочному процессу.

В текущем сезоне Кузьменко провел 45 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 53 (20+33) очка. Его показатели в национальной сборной – 22 игры и 15 (9+6) очков.