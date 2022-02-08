В Санкт-Петербурге завершились очередные матчи международного теннисного турнира среди девушек. Из сетки St. Petersburg Ladies’ Trophy сегодня, 8 февраля, выбыли сразу несколько представительниц России.

Вера Звонарева проиграла представительнице Чехии Терезе Мартинцовой. Анастасия Потапова уступила Марии Саккари из Греции. Камилла Рахимова не смогла обыграть хорватку Петру Мартич. Все спортсменки не пробрались дальше первого круга.

Из-за травмы колена с соревнований снялась Анастасия Павлюченкова. Еще одна россиянка Дарья Касаткина не начала выступления из-за заболевания коронавирусом.

Пока во второй раунд прошла только Екатерина Александрова. Завтра, 9 февраля, она встретится с седьмой ракеткой мира Марией Саккари.