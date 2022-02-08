Фотография российской олимпийской чемпионки Камилы Валиевой появилась на первой полосе ежедневной деловой газеты The Wall Street Journal. Влиятельное американское издание отметило рекорд фигуристки на Играх в Пекине.

Валиева взяла золото в составе сборной России в командном турнире. Во время произвольной программы она установила несколько уникальных достижений. Прежде она стала первой женщиной-одиночницей, которой удалось приземлить четверной прыжок на Олимпийских Играх.

«Российская фигуристка вошла в историю Олимпийских игр с четверным прыжком», – такой заголовок выбран для центрального материала номера.

Россиянка готовится выступить в личной программе соревнований. Вместе с ней женскую команду представят Анна Щербакова и Александра Трусова.