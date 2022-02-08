Четырехкратный олимпийский чемпион, норвежец Йоханнес Клебо рассказал о фаворитах будущих гонок на Играх-2022 и оценил свое состояние после провального старта и золота.

Спортсмен сегодня, 8 февраля, выиграл коньковый спринт. Александр Большунов пропускал этот забег. До этого норвежец занял 40-е место в скиатлоне, там первым стал россиянин.

«Он пропустил спринт? Ну а я брал выходной в воскресенье. Так что мы в равных условиях. После того что мы видели в классической части скиатлона, не приходится сомневаться, кто те двое, что являются фаворитами в гонке на 15 км», — цитирует Клебо издание Adressa.

Норвежец предположил, что именно он и Большунов посоперничают в следующем забеге классикой с раздельным стартом.