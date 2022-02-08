Норвежская лыжница Хайди Венг решила отказаться от участия в пекинский Олимпиаде. Перед стартом Игр она заболела коронавирусом и не смогла вовремя восстановиться.

У спортсменки была возможность пробежать заключительные гонки в Китае. Однако она оценила свое самочувствие и приняла противоположное решение.

«Для меня мечта о реванше на Олимпийских играх разбита. Это ведь «только» Игры, но, тем не менее, жаль. Сейчас, надеюсь, что выступлю в каких-то гонках Кубка мира, где буду готова к борьбе. Удачи на Олимпиаде всем, кто сейчас там», – написала Венг на странице в Instagram.

В январе она сдала положительный тест на COVID-19 вместе с Анне Кьерсти Калво.

Ранее Венг брала бронзу Олимпиады-2014 в Сочи и приезжала бежать в 2018-м в Пхенчхан.