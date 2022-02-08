Белорусский биатлонист Антон Смольский поблагодарил россиянина Александра Логинова после индивидуальной гонки на Олимпийских Играх в Пекине. Серебряный призер старта отметил его помощь на последнем круге.

Смольский финишировал вторым, Логинов – десятым. После финиша белоруса из топ-3 выпал россиянин Максим Цветков.

«Я понимал, что только чистая стрельба даст мне возможность бороться за высокие позиции. Александр Логинов, можно сказать, помог мне на последнем круге удержать скорость. Благодарен ему за это. Один бы я, наверное, чуть медленнее прошёл этот круг», — цитирует Смольского «Прессбол».

Следующая мужская гонка на олимпийском стадионе пройдет 12 февраля. Биатлонисты пробегут спринт на 10 километров.